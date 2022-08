Johnny Depp veut se rapprocher de son discret fils Jack : changement important à venir pour l'acteur...

S'il a été exclu d'Hollywood quelque temps, depuis son gagné contre son ex-épouse Amber Heard, Johnny Depp est au coeur de plusieurs projets très lucratifs. Après avoir reconduit son contrat avec Dior, pour le parfum Sauvage - pour quelques millions de dollars -, l'acteur de 59 ans fait son retour sur les plateaux de tournage et en France rien que ça. Et la star de Pirate des Caraïbes, qui est au casting du prochain film, historique, de la réalisatrice Maïwenn Le Besco, est tombé sous le charme de la région parisienne à tel point qu'il compte y poser ses valises. Par amour pour la Tour Eiffel et le bon vin ? Pas seulement, Johnny Depp entend en effet se rapprocher de son fils, le discret Jack Depp.

C'est ce que nous apprennent nos confrères de Closer, en kiosque ce vendredi 19 août. L'acteur et ancien compagnon de Vanessa Paradis, mère de ses deux enfants Lily-Rose Depp et son frère Jack, cherche activement une maison en banlieue parisienne, aux portes de Paris. "Une résidence où l'acteur pourra passer enfin plus de temps avec son fils, Jack, 20 ans, qui est très souvent dans la capitale", apprend-on. Il aimerait aussi passer derrière la caméra en tournant un long métrage sur l'artiste italien Amedeo Modigliani, coproduit par Al Pacino, qui serait tourné en partie à Paris. Johnny Depp entend donc bien rester dans la capitale française un moment.

Ce ne sera pas la première maison de la star en France. S'il cherche à se trouver un pied-à-terre parisien, l'ex de Vanessa Paradis possède déjà une superbe demeure dans le sud de l'Hexagone. Il pourra donc lorsque cela lui plaira quitter Paris pour se rendre dans son gigantesque domaine du Plan-de-la-Tour dans le Var. Ce dernier est néanmoins toujours en vente, pour la somme de 45 millions d'euros.

Mais que devient son fils Jack Depp ?

Jack Depp a 20 ans. Et si sa soeur Lily-Rose est sous le feu des projecteurs, lui a choisi de rester dans l'ombre jusqu'ici. Depuis qu'il est enfant, il est sur-protégé. Aujourd'hui, le jeune homme n'a pas de réseaux sociaux ou y est alors sous couvert d'anonymat. Parfait sosie de son père, il a été en couple avec le mannequin Camille Jansen, amie de sa soeur. Si cette idylle semble aujourd'hui terminée, il semblerait donc qu'il passe une grande partie de son temps à Paris.