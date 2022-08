Johnny Depp signe un contrat à plusieurs millions en plein milieu de son procès contre Amber Heard

Juridiquement parlant, Johnny Depp n'est pas prêt de s'en sortir. Amber Heard, qui a été reconnue coupable de "diffamation" en juin dernier, a refusé ce verdict et a décidé de faire appel. Le comédien a également, quant à lui, souhaité faire appel, 24 heures plus tard, pour demander l'annulation de ses trois condamnations pour diffamation. Côté finance, en revanche, tout devrait rentrer dans l'ordre pour l'acteur. Il va non seulement recevoir 8 millions de dollars de la part de son ex-épouse - qui a été obligée de vendre sa maison pour éponger ses dettes -, mais il vient de resigner un contrat très juteux et très longue durée, lui assurant des revenus stables ces prochains mois.

Visage officiel du parfum Sauvage, de Dior, depuis 2015, Johnny Depp va semble-t-il reprendre du service pour la marque de luxe française. Selon les informations de TMZ, le comédien devrait poursuivre l'aventure pendant plusieurs années, encaissant au passage plusieurs millions pour ses bons et loyaux services. Sa nouvelle campagne serait même prête à sortir, alors que son procès contre Amber Heard est en cours - et qu'il ne devrait pas s'achever avant de nombreuses années.

C'est le photographe Greg Williams qui aurait repris contact avec Johnny Depp après avoir assisté à l'un de ses concerts, donnés à Paris, en compagnie de Jeff Beck. Bien sûr, monétairement parlant, cette décision n'a rien d'étonnant puisque Dior aurait constaté une très forte hausse des ventes, en ligne, depuis que le parfum Sauvage est lié à l'image du célèbre Pirate des Caraïbes. A la suite de la médiatisation de son procès, Johnny Depp avait perdu de nombreuses opportunités professionnelles, et avait notamment été remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald, dans les films à succès Les animaux fantastiques. Mais plus le temps passe et moins les réalisateurs boudent Johnny. Après une pause cinématographique due à ses nombreux déboires, il sera à l'affiche, en 2023, du film Jeanne du Barry de Maïwenn Le Besco, prêtant ses traits à Louis XV. Plutôt royal, comme situation...