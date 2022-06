Johnny Depp : Bain de foule pour fêter sa victoire contre Amber Heard

Il n'a pas le triomphe modeste ! Johnny Depp s'est offert un vrai bain de foule en guise de célébration de sa victoire lors du procès qui l'opposait à son ex-femme Amber Heard. Celui qui incarne Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes est allé à la rencontre de ses fans à l'occasion du concert que donnait son ami Jeff Beck.

Il fallait être au Sage Gateshead de Newcastle ce jeudi pour voir Johnny Depp fêter comme il se doit l'annonce du verdict favorable de son procès. Depuis plusieurs jours du côté de l'Angleterre, où il a notamment croisé son ex Kate Moss, la star se produit sur scène avec le chanteur Jeff Beck pour une série de concerts donnés dans tout le pays. Attendu à la sortie par ses fans venus nombreux, l'acteur vêtu d'une veste verte et d'une casquette type béret, a signé des autographes et offert des scènes de liesse (voir diaporama).

Une joie digne du soulagement que représente la victoire du comédien dans le procès hors norme qui l'a opposé à Amber Heard. Après les coups bas, les révélations et les scandales, Johnny peut désormais savourer sa nouvelle vie. "Depuis le début, le but avec cette affaire était de faire éclater la vérité qu'importe l'issue. Dire la vérité, c'était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui m'ont soutenu avec fermeté. Je me sens en paix sachant que j'ai finalement accompli cela. Je suis et j'ai été submergé par la quantité d'amour et le soutien colossal et gentil du monde entier" avait écrit l'acteur sur son compte Instagram, qui a annoncé que "le meilleur est à venir et un nouveau chapitre commence enfin."