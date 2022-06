Johnny Depp et Kate Moss pris en flag : les ex se retrouvent en catimini

Serait-ce le retour du couple star des années 1990, Kate Moss -Johnny Depp ? Nous n'en sommes pas encore là mais les deux ex ont été vus ensemble ce lundi du côté de l'Angleterre. L'acteur avait profité des quelques jours de répit entre la fin de son procès avec Amber Heard et l'annonce du verdict pour s'offrir une escapade détente outre-atlantique. Ces retrouvailles interviennent quelques jours après que Kate ait pris la parole à la barre pour soutenir Johnny contre Amber.

Le procès de l'année a des répercussions que l'on aurait pas soupçonné. En effet, Kate et Johnny ont de nouveau fait la fête ensemble ! Le héros de Pirates des caraïbes, qui n'a pas l'air d'être plus inquiété que ça par les résultats de son procès, s'est produit une seconde fois sur scène (après un passage à Sheffield) aux côtés de son ami Jeff Beck pour interpréter une série de titres cultes de l'histoire du rock. Un moment spécial pour les deux hommes qui ont poursuivi la fête dans les backstage du Royal Albert Hall de Londres en compagnie du mannequin britannique Kate Moss. Un peu plus tard, la célèbre blonde a ensuite été aperçue dans un élégant blazer noir en train de quitter la soirée seule (voir photos).

Les retrouvailles de Kate et Johnny (visiblement en tout bien tout honneur) coïncident avec l'implication du top model dans le procès qui oppose son ex compagnon et Amber Heard. Pour rappel, cette dernière cherche toujours à démontrer que Johnny Depp est un homme foncièrement violent. Pour cela elle s'était notamment appuyée sur un soi-disant témoignage de Kate datant des années 1990 expliquant qu'elle avait été poussée dans les escaliers par Johnny. Faits que la Britannique a fermement contesté lors de son apparition par visioconférence au tribunal. Des liens d'affections semblent toujours d'actualité entre les deux ex. De là à imaginer des retrouvailles plus sérieuses ? C'est peu probable. Rappelons que Kate est mariée au photographe Nikolai Von Bismarck depuis 2015.