Procès Johnny Depp et Amber Heard : des photos retouchées ? Coup dur pour l'actrice

Ce n'est pas la première fois que de telles accusations érodent l'argumentaire d'Amber Heard, qui assure avoir été victime de violences conjugales, physiques et psychologiques, dès l'année 2012, soit un an après le début de leur relation - les deux ex s'étaient unis plus tard, le 3 février 2015, à Los Angeles. Une semaine plus tôt, lors d'un contre-interrogatoire, Camille Vasquez, l'avocate de Johnny Depp, avait également soulevé d'éventuelles retouches pour laisser apparaître, en images, des blessures qui n'existaient pas.

Amber Heard avait assuré qu'elle avait pris les deux images comparées lors du contre interrogatoire avec un éclairage différent, expliquant le léger écart de colorimétrie. "La lumière est allumée sur ces deux images, avait alors relevé la femme de loi. N'est-il pas vrai que vous venez de retoucher ces photographies ? Vous venez d'améliorer la saturation de l'une de ces photos pour rendre votre visage plus rouge." Pour rappel, Johnny Depp avait porté plainte contre le journal The Sun, qui avait pris la défense d'Amber, pour diffamation. Mais il avait perdu cette première partie de la bataille. Quant au second acte, il faudra attendre encore un peu pour le savoir...