Johnny Depp et Kate Moss : Une histoire d'amour tumultueuse, une rupture douloureuse...

Tandis que Johnny Depp et Amber Heard se livrent une bataille judiciaire autour des supposées violences conjugales de l'acteur de Pirates des Caraïbes, un nouveau témoin a été appelé à la barre. En effet, le nom de Kate Moss, ex de Johnny Depp, a été évoqué par Amber Heard lorsqu'elle a révélé que son ex-mari était coutumier des attaques physiques. "Je me suis souvenue avoir entendu qu'il avait poussé dans les escaliers une ancienne petite amie. Je crois que c'était Kate Moss", a-t-elle lâché lors de l'audience. L'occasion de se replonger dans la romance passée de Kate et Johnny au coeur des années 1990.

Nous sommes en 1995 lorsque deux des plus gros noms d'Hollywood entament une idylle qui fera parler la planète entière. C'est plus précisément au Tabac, un célèbre café situé à New York qu'a lieu leur rencontre. Lui, dîne dans une pièce du fond quand Kate, accompagnée de Naomi Campbell, fait son entrée. C'est l'écrivain-journaliste George Wayne qui joue le rôle d'entremetteur. "Je ne me doutais pas qu'ils deviendraient LE couple branché pour les années à venir", confiait-il plus tard. L'alchimie prend immédiatement entre celui qui vient de se séparer de Winona Ryder et la jeune mannequin de 20 ans. "Dès que nous avons commencé à parler, j'ai su que nous serions ensemble" avait expliqué la Britannique. Le duo devient alors inséparable et s'affiche aux quatre coins du globe main dans la main.

Une chambre d'hôtel ravagée

Mais tout n'est pas rose entre les deux stars. En effet, leur relation est marquée par les excès avec leur penchant pour la fête, la drogue mais également les disputes. Un soir de septembre 1994, une violente altercation a par exemple éclaté entre Johnny Depp et Kate Moss alors qu'ils se trouvaient dans leur chambre d'hôtel à Manhattan. La police est prévenue et l'acteur est retrouvé dans un piteux état, au milieu d'une pièce complètement ravagée. Kate Moss, est quant à elle, indemne. La star d'Edward aux mains d'argents est finalement condamnée à verser 10000 dollars de dédommagements à l'hôtel.

En 1996, le couple est de nouveau impliqué dans un scandale. Alors que Kate Moss fête son 21e anniversaire au Viper Room, un club situé à Hollywood, lequel appartenait en partie à Johnny Depp, le comédien australien Jason Donovan est pris d'une violente crise d'épilepsie suite à l'absorption de drogue. Les autorités s'intéressent à la soirée et il est révélé qu'une quantité exceptionnelle de drogues se trouvaient sur les lieux. Coup dur pour le couple une fois de plus impliqué dans une sale affaire.

Finalement, après trois ans, le couple se sépare en 1997. Une déchirure pour Kate Moss qui confie en 2012 avoir pleuré pendant des années. "Personne n'a jamais su prendre soin de moi, sauf Johnny Depp, un peu", avait-elle déclaré. Quant à l'acteur, c'était avec un brin de regret qu'il s'est souvenu de ses accès de colère pour Hello! Magazine : "Je ne me suis jamais mis dans ces états pour une femme. J'ai été tellement stupide car notre relation avait du potentiel."