Harvey Weinstein : Agressions à Cannes et Venise ? Quatre nouvelles plaintes

Actuellement incarcéré dans une prison de New York et dans l'attente d'une extradition en Californie, l'ex-producteur pourrait bien avoir droit à un nouveau procès... Jeudi, quatre femmes ont porté plainte pour des agressions sexuelles qui auraient eu lieu entre 1984 et 2013. Harvey Weinstein aurait abusé de son influence dans l'industrie du cinéma pour les attirer et les agresser, selon un mode opératoire maintenant bien connu.

Harvey Weinstein - Premiere du film "Philomena" lors du 70eme festival du film de Venise Le 31 aout 2013.

Une autre femme de 70 ans, d'origine équatorienne, dit quant à elle avoir été attaquée en 1984, pendant le Festival de Cannes. Alors âgée de 34 ans, elle essayait de percer en tant que réalisatrice de documentaires. Harvey Weinstein aurait reproduit son scénario de prédilection : l'attirer dans sa chambre d'hôtel pour parler affaires, pour finalement l'agresser sexuellement. La troisième plaignante est une femme de 38 ans qui aurait été abusée en 2008, alors qu'elle était serveuse, dans l'appartement new-yorkais du producteur. La dernière victime présumée est une femme hongroise de 35 ans qui a rencontré Harvey Weinstein au Festival du Film de Venise en 2013. Il l'aurait agressée quelques mois plus tard dans l'un de ses bureaux (la ville n'est pas précisée), alors qu'elle venait pour passer une audition. L'avocat du producteur déchu s'est refusé à tout commentaire. Actuellement incarcéré dans la prison de Wende, dans l'état de New York, son client attend d'être transféré à Los Angeles dans les prochains mois pour un autre procès concernant des agressions sexuelles. Au total, plus de 100 femmes ont publiquement accusé Harvey Weinstein de harcèlement et ou d'agression sexuelle.

