"On le voulait vraiment pas" : Marion Cotillard et Guillaume Canet pas libres au début de leur histoire d'amour

Le couple Marion Cotillard et Guillaume Canet n'est pas né par hasard. C'est sur le tournage de Jeux d'enfants, sorti en 2003, que les deux acteurs ont développé des sentiments l'un pour l'autre. Seul hic : à l'époque, aucun des deux n'est célibataire. C'est en tout cas ce qu'ils ont confié à Léna Situations dans son émission Canapé 6 places (disponible sur Spotify), à l'occasion de la sortie du film Astérix et Obélix, L'empire du milieu, dans lequel ils jouent tous les deux.

Dans ces quelques minutes de vidéo, Léna Situations posent les questions des internautes à ses invités. L'une d'elle concernait les rencontres sur les plateaux de tournage justement : "Comment arrivez-vous à ne pas tomber amoureux de vos co-stars ?", a lu Léna Situations. La première réaction de Marion Cotillard et Guillaume Canet, hilares et gênés à la fois, voulait tout dire. Difficile d'anticiper de tels événements : "On n'est pas les meilleurs exemples. [...] C'est compliqué, c'est très particulier !"

Guillaume Canet est entré un peu plus dans les détails, précisant qu'ils n'avaient rien calculé : "On ne le voulait vraiment pas. [...] Quand on joue un personnage, on essaie de croire à son personnage, à ses sentiments, à ce qu'il ressent, à ce qu'il vibre ! Et quand on passe la journée à faire des bisous à une fille ou un mec et que le soir 'bon bah salut on se fait la bise !', c'est toujours un peu particulier." Un discours validé par Marion Cotillard : "Ça peut être troublant." Si personne n'est à l'abri de tomber amoureux d'un collègue de travail, tout domaine confondu, un détail est à prendre en compte : celui de la solidité du couple de base. "Pour peu que ça ne se passe pas super à la maison, ça peut vite déraper. Ça fait la fragilité de ce métier."

Marion et Guillaume, une fin heureuse

Malgré la difficulté d'annoncer une rupture, Marion Cotillard et Guillaume Canet se sont séparés de leurs conjoints respectifs pour laisser libre court à leur histoire. Guillaume Canet a vécu une histoire d'amour avec l'actrice Diane Kruger juste avant... Ils ne l'ont pas regretté puisque grâce à ces décisions, ils ont vécu la plus belle des aventures. Les deux comédiens sont devenus parents d'un garçon, Marcel, 11 ans et d'une petite fille, Louise, bientôt 6 ans. Le frère et la soeur semblent déjà bien décidés à faire comme papa, maman. C'est du moins le cas pour Marcel qui a décroché un rôle dans le dernier Astérix. De quoi faire la fierté de ses parents !