Marion Cotillard : Cette très célèbre amie chez qui elle s'est réfugiée pour surmonter ses problèmes de couple

Depuis près de 20 ans, rien ne leur résiste : acteurs prolifiques, multi-récompensés et ultra-sollicités en France comme à l'étranger, Marion Cotillard et Guillaume Canet tournent, réalisent, défilent et posent sans relâche, enchainant les succès et construisant discrètement une jolie famille. Parents de deux enfants (Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans), ils jonglent entre une vie privée bien protégée et une carrière prenante.

Mais parfois, la carrière atteint la vie privée : en 2021, c'est l'échec du 7ème film réalisé par Guillaume Canet, Lui, qui leur aurait fait beaucoup de mal. Selon le magazine Paris Match, qui publie ce jeudi un grand portrait de l'actrice oscarisée, le réalisateur rumine son "bide" et "cogite tellement que Marion Cotillard [...] trouve qu'il en devient 'chiant'". Les deux acteurs sentent alors qu'il est important de s'éloigner pour que leur relation tienne et c'est une amie de Marion Cotillard qui leur offre une solution, toujours selon nos confrères.

"C'est pour éviter que les choses s'enveniment dans cette période de doutes profonds pour lui que le cinéaste aurait accepté que sa compagne aille poser ses valises chez Camille Cottin, dont elle est proche depuis le tournage d'Alliés en 2016", racontent-ils. Un rapprochement peu étonnant : la star de Dix pour Cent vit en couple depuis presque autant de temps avec son compagnon, l'architecte Benjamin Mahon et également maman de deux enfants (Léon, 13 ans, et Anna, 7 ans)... On imagine donc qu'elle a dû comprendre parfaitement les troubles traversés par son amie !

Astérix et Cléopâtre, envers et contre tous

Un déménagement temporaire, qui a lancé une "fausse petite rengaine [...] dans les dîners parisiens : 'Marion a quitté Guillaume pour Camille, il est au fond du trou'". Refusant de commenter cette rumeur tenace, le couple a fait face ensemble : comme tous les ans, ils sont partis en vacances ensemble cet été dans leur fief du Cap Ferret, sans se cacher particulièrement, offrant l'image d'un duo solide malgré les épreuves et les tensions.

Pendant l'année, alors que Guillaume Canet avançait sur son grandiose Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, dans lequel il a offert à Marion Cotillard le rôle de Cléopâtre, l'actrice a finalement posé ses valises en province puis aux États-Unis, où elle travaille régulièrement. Un éloignement relatif, qui a peut-être permis au couple de souffler et de retrouver enfin la complicité perdue.

En tout cas, au vu de leur promo commune, on dirait bien que les choses vont mieux : particulièrement complices, notamment dans Quotidien ou dans la nouvelle vidéo de McFly et Carlito, ils n'ont cessé de s'envoyer des compliments par médias interposés. Et vont désormais pouvoir profiter !