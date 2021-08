Camille Cottin prête à tout quitter pour ses enfants : elle rêve d'une vie loin de la France

La carrière de Camille Cottin prend une nouvelle dimension internationale, pour son plus grand plaisir. Le 22 septembre 2021, la comédienne de 42 ans sera de retour au cinéma dans le thriller Stillwater, son premier grand rôle dans un film américain, qui plus est au côté de Matt Damon. Un nouveau projet qu'elle avait fièrement présenté lors du Festival de Cannes en juillet dernier.

Se faire une place parmi les rares actrices françaises reconnues à l'étranger ? Camille Cottin est plus que partante. D'ailleurs, tourner en dehors de l'Hexagone lui donnerait l'occasion de partir en famille avec son compagnon Benjamin et leurs enfants : Léon (11 ans) et Anna (6 ans). "J'ai deux enfants et je serais heureuse de leur offrir l'opportunité de grandir un temps à l'étranger, a-t-elle expliqué au magazine Madame Figaro du 27 août. C'est merveilleux de pouvoir changer de décor et de culture, comme je l'ai fait adolescente en Angleterre [elle a vécu à Londres entre ses 12 et 17 ans, NDLR]. Mon conjoint adore voyager et comme il est architecte, il peut construire des maisons partout." Un discret conjoint qui partage sa vie depuis maintenant 20 ans.

Pour ce qui est de la destination, l'interprète de la "Connasse" aurait bien quelques idées : "J'adorerais retravailler aux Etats-Unis, mais j'ai conscience qu'ils n'ont pas besoin de moi : ils ont quelques talents à domicile ! Si je ne suis qu'une passade, j'en aurais tiré le meilleur", a-t-elle ajouté. Camille Cottin admire non seulement les réalisateurs américains, mais également l'approche "très physique" du jeu anglo-saxon ou encore les cinéastes hispanophones : "Si Pedro Almodovar nous lit... Ou Sebastian Lelio. Je parle espagnol, au cas où..." Pour sûr, Léon et Anna devraient être bons en langues avec une maman polyglotte !