Cannes 2021 : Camille Cottin chic en blanc, Matt Damon sort les mocassins !

Les stars continuent de défiler sur la Croisette. Ce vendredi 9 juillet, la comédienne Camille Cottin est arrivée sur le photocall aux bras de son partenaire, Matt Damon. A l'affiche de Stillwater de Tom McCarthy, présenté hors-compétition lors de cette 74e édition du Festival de Cannes, les deux acteurs se sont prêtés au jeu des photographes.

Habillés très sobrement, ils avaient l'air très décontractés et complices. La jeune femme de 47 ans, qui a fait ses débuts dans des spots publicitaires avant de jouer dans la série La Connasse diffusée sur Canal+, portait une chemise boutonnée à manches courtes et une jupe longue couleur crème.

Elle a choisi d'agrémenter sa tenue d'une ceinture noire en cuir Christian Dior et d'une paire de chaussures noires. Des pièces très rocks pour casser ce look BCBG !

De son côté, Matt Damon a également opté pour une tenue relax. L'acteur de 50 ans portait un pull à manches longues noir et un pantalon beige. Mocassins aux pieds, il tenait sa paire de lunettes de soleil à la main et a affiché son plus beau sourire, n'hésitant pas à tenir sa collègue dans ses bras.

Dans Stillwater, il est Bill Baker, un foreur qui voyage jusqu'à Marseille pour y retrouver sa fille qu'il connaît à peine. Cette dernière risque la prison pour un crime qu'elle dit n'avoir jamais commis. Malgré la barrière de la langue, Bill va tout faire pour tenter d'aider son enfant et pourra compter sur le soutien de Virginie, interprétée par Camille Cottin. Le film sort en salles le 22 septembre.

Camille Cottin : Hollywood lui tend les bras !

Camille Cottin signe là une toute nouvelle apparition dans une production américaine. La maman de Léon et Anna (12 et 6 ans), a réussi à conquérir le public outre-Atlantique grâce à la série Dix pour Cent, (Call My Agent ! dans les pays anglophones).

Elle fait partie, à l'instar de Marion Cotillard et Jean Dujardin, de ces artistes français qui ont su s'exporter à l'étranger. D'ailleurs, elle sera au casting du prochain Ridley Scott aux côtés de Lady Gaga et Adam Driver !