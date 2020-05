Matt Damon : Sa fille aînée touchée par le coronavirus, frayeur à distance

À l'instar de son confrère Tom Hanks, l'acteur américain Matt Damon s'est retrouvé en quarantaine alors qu'il était en tournage à l'étranger. Le comédien de 49 ans tournait dans le nouveau film de Ridley Scott intitulé The Last Duel, en Irlande, lorsque le pays a été confiné à cause de la pandémie de coronavirus. Un moment de stress puisque sa fille aînée est tombée malade dans le même temps alors qu'elle était à des milliers de kilomètres.

Comme le rapporte la presse outre-Atlantique, Matt Damon était donc à Dublin en mars dernier avec sa femme Luciana Barroso et leurs trois filles Isabella (13 ans), Gia Zavala (11 ans) et Stella (10 ans) lorsque le pays a été confiné. L'acteur et sa famille ont ainsi été placés en quarantaine. Pendant ce temps, à New York, Alexia (20 ans) - née de la précédente histoire de coeur de sa femme avec Arbello Barroso - a malheureusement été victime du coronavirus. Il faut dire que la Grosse Pomme est considérée comme l'épicentre de l'épidémie sur le sol américain.

Interrogé dans l'émission radio Fully Charged, Mat Damon a raconté : "Notre fille aînée est à la fac, elle réside à New York. Elle a eu le Covid-19 très tôt, tout comme ses colocs, et s'en est très bien sortie. Tout le monde va bien, mais, évidemment, pour la maman de Luciana et la mienne, c'est effrayant pour cette génération de personnes." L'acteur de Jason Bourne, Seul sur Mars, Will Hunting ou encore Les Infiltrés est toujours retenu avec sa famille en Irlande. Il a indiqué que lorsqu'il pourrait rentrer aux États-Unis, il regagnerait sa maison de Los Angeles et ferait venir Alexia. Pour l'heure, il profite de Dublin ! "C'est incroyable. C'est l'un des endroits les plus beaux où j'ai pu aller. Bono a vécu ici, Enya aussi", a-t-il ajouté, visiblement peu pressé de rentrer. Qui a dit que le Vieux Continent n'avait pas la cote ?