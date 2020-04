Covid-19 : Tom Hanks révèle que sa femme "rampait au sol" à cause du virus

Le 12 mars dernier, le populaire acteur américain Tom Hanks révélait que sa femme Rita Wilson et lui étaient touchés par le coronavirus. Le couple se trouvait alors en Australie et avait été hospitalisé, puis placé en confinement avant de pouvoir regagner Los Angeles. Remis sur pied, le héros de Forrest Gump multiplie les confidences.

L'acteur oscarisé de 63 ans, qui avait pu sortir de l'hôpital un peu avant son épouse, s'est confié lors d'une interview sur National Defense Radio Show. "Rita a été plus durement touchée que moi. Elle a eu encore plus de fièvre et elle avait d'autres symptômes. Elle avait perdu le goût et l'odorat. Elle n'a eu aucun plaisir à manger pendant presque trois semaines", a confié Tom Hanks qui de son côté avait "des douleurs musculaires et une énorme fatigue". L'acteur et sa femme sont restés deux semaines hospitalisés en Australie - Tom Hanks devait y tourner un nouveau film, un biopic sur Elvis Presley - et ont tous les deux reçu un traitement comprenant de l'hydroxychloroquine ; le médicamentent recommandé en France par le clivant docteur Didier Raoult.

Rita Wilson, notamment vue au cinéma dans les films Nuits blanches à Seattle, Mamma Mia ! ou encore Mariage à la grecque, a été très affaiblie par son traitement, à en croire son célèbre mari. "Elle était très nauséeuse, elle devait ramper sur le sol du lit jusqu'aux toilettes. Et cela a duré un bon moment", a ajouté Tom Hanks, qui s'est récemment rasé le crâne et a participé à l'émission Saturday Night Live où il a multiplié les blagues sur sa maladie.

Pour rappel, Rita Wilson - qui était attendue cette année dans le film Love Is Love Is Love, mais dont la sortie est en suspens à cause de la pandémie de coronavirus - et Tom Hanks sont mariés depuis 1988. Ensemble, ils ont eu deux fils : Chester (29 ans) et Truman (24 ans).