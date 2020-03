Tom Hanks sorti de quarantaine : retour souriant à Los Angeles, avec sa femme

Après deux semaines de quarantaine australienne, Tom Hanks et son épouse Rita Wilson sont de retour aux États-Unis. Comme l'attestent des photos publiées par plusieurs médias américains le 27 mars 2020, dont le magazine People, le couple a été aperçu dans un véhicule à Los Angeles peu de temps après son retour au pays en jet privé. Les quelques clichés ont de quoi rassurer les fans de l'acteur de 63 ans tant il apparaît souriant et en forme.

Le 12 mars dernier, figurant parmi les premières célébrités contaminées, la star de Forrest Gump avait annoncé avoir contracté le coronavirus alors qu'il était en Australie pour les besoins de son prochain film : un biopic sur Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann, dans lequel il interprète le Colonel Tom Parker, célèbre manager de l'icône rock. Le tournage a été suspendu et Tom Hanks a rapidement été hospitalisé, en même temps que sa femme, dans le Queensland.

C'est ensuite dans une maison louée non loin de là que le couple avait poursuivi son confinement, donnant régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux : "Deux semaines après l'apparition des premiers symptômes et nous nous sentons mieux, avait affirmé Tom Hanks sur Twitter le 23 mars dernier. Se mettre à l'abri dans un endroit fonctionne ainsi : vous ne refilez le virus à personne, vous ne le recevez de personne. Du bons sens, non ? Ça va prendre un certain temps, mais si nous prenons soin les uns des autres, aidons là où nous le pouvons et renonçons à du confort... Cela, aussi, passera. Nous pouvons réussir ça."