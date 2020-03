Tom Hanks face au coronavirus : il donne de ses nouvelles depuis sa quarantaine

Bonne nouvelle pour Tom Hanks et sa femme Rita Wilson : le 23 mars 2020, soit onze jours après avoir annoncé qu'ils étaient atteints du coronavirus, l'acteur s'est saisi de son compte Twitter pour rassurer ses fans. L'Américain de 63 ans en a profité pour rappeler à ses quelque 16,5 millions d'abonnés l'importance de rester chez soi pour limiter au maximum la propagation du virus.

"Deux semaines après l'apparition des premiers symptômes et nous nous sentons mieux, a confié la star de Big, en quarantaine dans une maison louée en Australie. Se mettre à l'abri dans un endroit fonctionne ainsi : vous ne refilez le virus à personne, vous ne le recevez de personne. Du bons sens, non ? Ça va prendre un certain temps, mais si nous prenons soin les uns des autres, aidons là où nous le pouvons et renonçons à du confort... Cela, aussi, passera. Nous pouvons réussir ça." Les parents de Chester et Truman (30 et 25 ans) figurent parmi les premières célébrités à avoir annoncé leur contamination au Covid-19.