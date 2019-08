Matt Damon : Son nouveau tatouage (trop) mignon pour ses filles

Matt Damon (48 ans) a ses filles dans la peau. Le 6 août 2019, l'acteur américain a publié son nouveau tatouage en hommage à ses enfants. Son tatoueur, Daniel Stone, a publié les photos de son oeuvre sur son compte Instagram. Il écrit : "Pour ses enfants #alexia #isabella #gia #stella. Admirez le tatouage de l'un de mes acteurs préférés! #Mattdamon".

L'acteur de Will Hunting est papa de trois filles : Isabella (13 ans), Gia (10 ans) et Stella (8 ans) nées de son amour avec Luciana Barroso. Mais l'acteur et producteur américain est également très proche d'Alexia (20 ans) fille aînée de sa femme, née d'une précédente union. À tel point qu'il la considère également comme sa propre fille.

Je suis super content d'avoir pu lui faire ce tatouage !

Ainsi, l'acteur du film Les Infiltrés a tatoué le prénom de ses quatre filles sur son bras droit. Écrits de haut en bas (de la plus âgée à la plus jeune) les différents prénoms de ses enfants sont écrits en calligraphie manuscrite à côté du prénom Lucy. En effet, le scénariste américain portait déjà à cet endroit un tatouage avec le surnom de sa femme Luciana (43 ans) avec qui il est marié depuis 2005. Toujours aussi amoureux, Matt avait même décidé de renouveler ses voeux de mariage en 2013 sous les yeux de ses amis Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones.

Basé à Los Angeles, son tatoueur s'est confié au magazine E! News. Il déclare : "Matt est une légende et un type très cool. Je suis super content d'avoir pu lui faire ce tatouage ! C'est un de mes acteurs préférés." Une magnifique preuve d'amour pour toute sa famille.