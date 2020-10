Camille Cottin : qui est Benjamin, son compagnon depuis 20 ans ?

Clap de fin pour Dix pour cent ! Ce soir, sur France 2, l'ultime saison des agents de ASK est diffusée en prime time. L'occasion d'en savoir plus sur l'héroïne de la série, Andréa Martel, alias Camille Cottin. En couple depuis 20 ans avec le même homme, la comédienne est maman de deux enfants : Léon (10 ans) et Anna (5 ans).

Camille Cottin avait rencontré Benjamin grâce à sa "troupe de copains du théâtre". Même s'il pose parfois à ses côtés lors de divers évènements, il n'a strictement rien à voir avec le monde du showbiz, puisqu'il est architecte. "C'est un équilibre. Ça remet les choses à leur place. Enfin, c'est surtout parce que je suis très amoureuse", confiait-elle à Madame Figaro en octobre 2019.

Dans la famille, ils sont plusieurs à s'être essayés au cinéma. La petite Anna aurait déjà fait ses premiers pas dans la comédie, et son homme Benjamin a obtenu un petit rôle dans Larguées, dans lequel Camille Cottin devait embrasser un DJ. "Il n'a pas lu le scénario de Larguées il a lu la première page et il voit que Rose roule une pelle au DJ. Du coup il me dit : "Qui fait le DJ ?" Je lui réponds que je ne sais pas et il me dit : '"Bah ce sera moi ! Il y a quoi, une phrase ? Ça ira !" Il n'avait qu'une phrase à dire, mais même pour une phrase, il était très stressé", avait-elle raconté à 50 mn Inside (TF1).

Après vingt années de relation, Camille Cottin n'a pas pensé une fois au mariage. "Je suis contre, expliquait-elle à Psychologies. Parce que, même si j'envisage de passer le reste de ma vie avec lui, je veux sentir cette part de liberté que les générations précédentes nous ont permis d'acquérir. Cette possibilité de se dire "Si je ne suis pas heureuse, je pars"."

Il faut dire qu'il est parfois difficile d'être en couple avec un comédien, entre horaires contraignants, célébrité et tournages loin du domicile familial. "Je lui demande souvent son avis, mais partager la vie d'une comédienne est assez héroïque : ça passe par des angoisses, des questionnements", avait-elle confié au Monde en 2013.