Camille Cottin en couple depuis plus de 20 ans : pourquoi elle ne veut pas épouser Benjamin ?

Amoureuse depuis plus de vingt ans d'un beau brun prénommé Benjamin Gauthier, Camille Cottin a rencontré l'homme de sa vie grâce à des cours de théâtre qu'elle suivait étant plus jeune (voir diaporama). Également membre de cette troupe, l'homme est immédiatement tombé sous le charme de l'actrice lorsqu'ils étaient ensemble sur les planches.

Parents de Léon (né en 2010) et d'Anna (née en 2015), le couple a préféré ne pas se marier. Un choix clairement assumé par l'actrice du film Connasse, princesse des coeurs comme elle le révélait à Psychologies Magazine il y a quelques années. "Je suis contre, expliquait-elle. Parce que, même si j'envisage de passer le reste de ma vie avec lui, je veux sentir cette part de liberté que les générations précédentes nous ont permis d'acquérir. Cette possibilité de se dire "Si je ne suis pas heureuse, je pars"."

S'ils ont décidé de ne pas se passer la bague au doigt, le couple semble en tout cas avoir trouvé la recette de l'amour éternel. Pour preuve, Camille Cottin confiait que son compagnon était toujours aussi jaloux aujourd'hui qu'au moment de leur rencontre. En plein travail sur le film Larguées dans lequel elle doit embrasser un DJ, elle avait d'ailleurs suscité la jalousie de son partenaire pour lequel il était impensable qu'un autre homme la touche sur le tournage. Une anecdote très drôle qu'elle avait confiée à Madame Figaro en 2019. "

"Il n'a pas lu le scénario de Larguées il a lu la première page et il voit que Rose roule une pelle au DJ. Du coup il me dit : "Qui fait le DJ ?" Je lui réponds que je ne sais pas et il me dit : '"Bah ce sera moi ! Il y a quoi, une phrase ? Ça ira !" Il n'avait qu'une phrase à dire, mais même pour une phrase, il était très stressé", avait-elle confié à 50 mn Inside (TF1).

Fusionnelle avec son chéri, elle confiait également que celui-ci n'était pas du tout dans le milieu du cinéma puisqu'il travaille comme architecte et révélait à quel point ses sentiments pour lui étaient forts. "C'est un équilibre. Ça remet les choses à leur place. Enfin, c'est surtout parce que je suis très amoureuse".