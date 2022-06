Marion Cotillard "gênée" : cette situation embarrassante vécue avec George Clooney

Marion Cotillard continue encore et toujours de briller au cinéma. Il y a encore quelques jours, l'actrice de 46 ans montait une à une les marches du Festival de Cannes pour présenter Frère et Soeur, d'Arnaud Desplechin, aux côtés de Melvil Poupaud et Golshifteh Farahani. Les projets s'enchaînent encore, entre pièce de théâtre à Madrid et tournage de Lee, film américain d'Ellen Kuras dans lequel donnera la réplique à Kate Winslet. Un pied en France, l'autre aux Etats-Unis, Marion Cotillard gère comme elle peut sa vie d'actrice internationale et celle, plus discrète, de maman de Marcel et Louis, fruit de son histoire avec le cinéaste Guillaume Canet.

C'est grâce au rôle que lui a attribué Olivier Dahan dans La Môme que Marion Cotillard a pu exporter son talent outre-Atlantique. Après un succès fou en France, le film est présenté aux Etats-Unis et finit nommé dans plusieurs catégories aux Oscars. L'équipe de La Môme est alors attendue à une table ronde à laquelle sont conviées toutes les stars en compétition. Marion Cotillard se sent toute petite, elle qui vit un rêve éveillé en croisant les regards des grands réalisateurs avec lesquels elle a toujours voulu tourner. Dans son sillage, Marion Cotillard fait aussi la connaissance de George Clooney, gentleman mais pas trop.

Le séduisant mari d'Amal Alamuddin a salué la Française : "Bonjour. Félicitations, le film est formidable" lui dit-il, comme elle l'a récemment rapporté dans une interview accordée au Monde. Flattée dans un premier temps, Marion Cotillard finira par comprendre que cette phrase n'est qu'une forme de politesse qu'il adresse un peu par hasard sans vraiment le penser. Elle avait raison. Quelques jours plus tard, une autre soirée réunissant les nommés est organisée. Soirée où George Clooney se mettra littéralement à ses pieds.

George Clooney n'avait rien vu de La Môme. Pas très à l'aise dans cette position, l'acteur a donc rectifié le tir et ne s'attendait sûrement pas à avoir affaire à l'une des plus grandes actrices françaises quand il a croisé la route de Marion Cotillard la première fois. En recroisant sa route, George Clooney s'est donc jeté sur elle : "Cette fois, il se met à genoux et implore le pardon. Il n'avait jamais vu La Môme, avoue-t-il, mais vient de réparer cette erreur et en est sorti bouleversé." Une scène digne d'un film qui a mis Marion Cotillard très mal à l'aise : "J'étais gênée. Il y avait plein de monde autour de nous." L'histoire ne dit pas s'il lui a offert un café - Nespresso s'il vous plaît ! - pour se faire pardonner.