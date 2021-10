George et Amal Clooney : Grand retour sur tapis rouge loin des jumeaux !

Cela faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas foulé l'ombre d'un tapis rouge ensemble ! Nous n'avions plus vraiment aperçu George et Amal Clooney, à vrai dire, depuis l'époque de la première de Catch 22, en 2019. Mais rassurez-vous : ce manque affreux vient enfin d'être comblé. Le lundi 4 octobre 2021, le comédien et réalisateur s'est rendu à Los Angeles - alors qu'il vit, en partie, dans le sud de la France, dans le Var - pour présenter son nouveau film The Tender Bar. Outre sa chère et tendre, le cinéaste s'était entouré des membres de l'équipe du film ainsi que de quelques invités très prestigieux.

Les spectateurs, qui ont eu le bonheur et la chance de découvrir le long-métrage à l'avance, ont effectivement pu retrouver le sourire enjôleur de Ben Affleck, mais aussi ceux de Tye Sheridan, Daniel Ranieri - accompagné de sa maman Danielle -, de Lily Rabe enceinte, Christopher Lloyd, Rhenzy Feliz et des producteurs Ted Hope et Grant Heslov, au côté de sa femme Lysa Hayland. Hamish Linklater, Isabella Gomez, Malika Haqq, Julie Rapaport, Ukonwa Ojo, Jade Pettyjohn et Matthew Newman étaient également de la partie.

The Tender Bar est un biopic dramatique retraçant les vingt premières années de la vie du journaliste et romancier américain JR Moehringer. Pour voir le film en France, il faudra patienter jusqu'au 7 janvier 2022. Mais c'est une chance, pour l'univers, de retrouver les projets de George Clooney au cinéma, sur grand écran. Papa de deux enfants jumeaux, Ella et Alexander nés en juin 2017, le réalisateur sort à peine d'un long confinement en famille, heureusement épaulé par son épouse ! Mais les enfants avaient 2 ans et demi quand la planète s'est mise en arrêt, et papa n'a pas eu besoin de faire passer ses activités professionnelles à la trappe pour leur apprendre les maths ou la géométrie. "Il enseigne principalement des farces pour le moment, a confié Amal Clooney le soir de la première, comme le rapporte Closer. Mais nous verrons si cela se développe." Qui sait, bientôt une star du stand-up dans la famille Clooney ?