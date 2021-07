Amal Clooney : Son français parfait impressionne dans le Var

Amal Alamuddin et son mari George Clooney mènent une vie aussi luxueuse que délicate et raffinée. La grande avocate et l'acteur partagent leur temps entre les rives du lac de Côme, les plus belles collines de Los Angeles et les villages perdus entre vignes et champs de lavande du Sud de la France. Désormais installés à Brignoles, dans le Var, Amal et George Clooney font le bonheur des locaux.

La semaine dernière, à l'occasion de la remise des clés de leur nouvelle propriété de 170 hectares, Amal Alamuddin et George Clooney ont été reçus par Didier Brémond, le maire LR de la ville. "C'était la première fois que je les rencontrais. Ce sont des gens très charmants. Je ne parle pas anglais, elle faisait la traduction. On ne rencontre pas des gens comme eux tous les jours", a confié l'édile au Parisien , qui a partagé un "déjeuner simple" avec le couple de stars.

Médias, touristes et curieux : la venue d'Amal Alamuddin et de George Clooney à Brignoles est un véritable coup de fouet pour cette petite ville du Var, laissée un temps à l'abandon. Tous les habitants voient d'ailleurs leur déménagement comme une aubaine, même si certains déplorent de trop "grands écarts dans la population" avec "des gens plus pauvres dans le centre et des riches propriétaires de domaines en dehors de la ville", regrette un habitant de Brignoles.