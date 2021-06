George et Amal Clooney : Retour en jet au lac de Côme pour l'anniversaire des jumeaux

Enfin ! Après deux ans loin de leur paradis, Amal Alamuddin et son mari George Clooney retrouvent le lac de Côme. Le couple est de retour dans la merveilleuse région italienne - entre montagnes, frontière suisse et paysages lacustres - pour célébrer le quatrième anniversaire des jumeaux Ella et Alexander.

Même s'ils ne souffleront pas leurs bougies avant dimanche, E! News indique que les jumeaux et leurs parents sont déjà arrivés en Italie par jet-privé. Cela fait "deux ans" que l'avocate et son mari n'ont pas mis les pieds au sein de leur maison familiale, la Villa Oleandra, splendide palais typique de la région aux volets verts daté du XVIIIe siècle, situé à Lagio.

George Clooney avait acheté la propriété pour 7 millions d'euros en 2002. Un coin de nature exceptionnel assez spacieux pour que la famille emmène avec elle son "chiot St. Bernard géant, Rosie", commente une source restée anonyme à nos confrères, le mercredi 2 juin 2021.

Amal et George Clooney prévoient de rester au lac de Côme pendant tout un été. De quoi faire le bonheur de Ella et Alexander après toute une année de confinements. "Ça a été une année pourrie pour tout le monde. Elle a mal commencé et s'est mal poursuivie... Mais je suis très chanceux. J'ai eu une bonne carrière. Je me retrouve à vivre dans une maison spacieuse. Nous pouvons marcher dans le jardin (...) Mais mon fils a de l'asthme. Ils disent que le virus n'est pas dévastateur chez les jeunes enfants. Mais le savons-nous vraiment ? On ne sait encore rien des effets à long termes", déplorait l'acteur américain auprès du Guardian en décembre dernier. Le soleil, la polenta grigia et les virées en bateau sauront déjà rattraper leurs vacances.