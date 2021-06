Diaporama George et Amal Clooney : Retour en jet au lac de Côme pour l'anniversaire des jumeaux

George et Amal Clooney : Retour en jet au lac de Côme pour l'anniversaire des jumeaux

La grande avocate Amal Alamuddin et son mari à l'événement "Postcode Lottery Charity Gala" au McEwan hall à Edimbourg.

Amal Alamuddin et son mari à la première de la série TV "Catch 22" à Rome, le 13 mai 2019.

4 / 14

George Clooney et sa femme Amal Alamuddin Clooney à la sortie de la soirée caritative International Law benefit à The Frick Collection à New York, le 1er octobre 2019