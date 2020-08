Amal et George Clooney, "préoccupés", font un énorme don pour Beyrouth

Après avoir donné 1 million d'euros à des associations pour pallier la crise du coronavirus, Amal Alamuddin et son mari George Clooney ont annoncé donner 100 000 euros pour le Liban. Dans un communiqué partagé par People, le 6 août 2020, il a été annoncé que le couple avait choisi d'aider trois associations libanaises, après la double explosion qui a rasé une partie de la ville, tuant au moins 154 personnes. Une situation plus que grave, puisque le Liban en est au début de sa première vague de Covid-19.

"Nous sommes profondément préoccupés par le peuple de Beyrouth et la tragédie à laquelle il fait face ces derniers jours. Trois associations à qui nous avons choisi de donner apportent les premiers secours sur le terrain : la Croix Rouge libanaise, Impact Lebanon et Baytna Baytak. Nous donnerons 100 000 dollars à ces associations et espérons que les autres pourront aider comme elles peuvent", est-il annoncé dans le communiqué.

Amal Alamuddin, avocate spécialiste des droits de l'Homme, est née à Beyrouth. Sa famille a quitté le Liban lorsqu'elle n'avait que 2 ans, pendant la guerre civile, pour s'installer au Royaume-Uni. Elle a ensuite étudié le droit à la prestigieuse université d'Oxford.

Amal avait rencontré George Clooney en 2013 et ils s'étaient mariés un an après. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants, les jumeaux Ella et Alexander (3 ans).

Trois jours après cette double explosion d'un stock de nitrate d'ammonium, due à des conditions de stockage dangereuses, les autorités libanaises déplorent plus de 5000 blessés. Un bilan toujours provisoire.