George Clooney, Amal et leurs jumeaux pris dans les inondations : "C'est pire que ce que l'on pense"

Amal et George Clooney ont subi le déluge. L'avocate et son acteur de mari se trouvaient dans leur résidence du Lac de Côme avec leurs jumeaux de 4 ans lorsque de terribles inondations ont frappé la région. Comme d'habitude, le couple Clooney passe la plupart de l'été dans sa propriété italienne, entre les pins et le calme des eaux du lac le profond d'Italie. Cet été est plus orageux que les précédents et la région a subi trois jours de pluie.

Mardi 27 juillet 2021, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain encore jamais vus dans la région. La maison de l'acteur de Ocean's Eleven n'a heureusement pas été touchée. Dans les villages alentours, l'eau est montée à plus d'un mètre dans les habitations et sur les routes sinueuses de la région. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, malgré l'évacuation d'une soixantaine de personnes.

La villa Oleandra, propriété de George Clooney depuis plus de vingt ans, présente ainsi quelques dégâts matériels. Dans les rues qui l'entourent, d'importants débris faits de pierres et de bois bloquent les voitures. Des commerces sont saccagés et les voitures, les unes sur les autres. Une situation particulièrement difficile pour la station balnéaire, en plein été, déjà touchée économiquement par la crise sanitaire.

Interrogé par la Tg1Rai, la télévision italienne, George Clooney a eu une pensée émue pour sa région de toujours. "C'est pire que ce que l'on pense. Nous étions à Cernobbio et ce qu'il se passe est grave, mais ici à Laglio, c'est encore bien pire. Ils pensent que ça pourrait coûter des millions et des millions de dollars de réparations (...) Cette ville est là depuis toujours et elle continuera d'exister. Elle se relèvera plus forte. C'est une ville résiliente", développe l'acteur de 60 ans, en s'excusant de son italien.