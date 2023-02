Isabelle Ithurburu amoureuse : "chanceuse" d'avoir Maxim Nucci, elle lui exprime tout son amour

En couple avec le musicien Maxim Nucci (Maxime Nouchy de son vrai nom et Yodelice de son nom de scène) depuis octobre 2015, Isabelle Ithurburu est une femme comblée et amoureuse. Mais elle est aussi la maman d'une petite fille prénommée Mia, née le 1er août 2018. Néanmoins, la jolie journaliste sportive se fait très discrète sur sa vie privée et ne dévoile presque jamais le visage de sa progéniture...

En ce qui concerne son artiste de chéri, le belle blonde aime lui faire de belles déclarations, à des dates bien choisies. Mardi 14 février 2023, Isabelle Ithurburu s'est contentée de lui adresser un timide clin d'oeil en story, sur son compte Instagram. "Mon Valentin", a-t-elle légendé une photo de son compagnon où l'on peut apercevoir Maxim Nucci très souriant et portant un polo bleu. En dessous de cette photo, l'animatrice a ajouté deux petits mots qui veulent tout dire : "Lucky me !" ("Comme je suis chanceuse", en français). De son côté, le chanteur de 43 ans est resté silencieux, bien qu'il soit éperdument amoureux de sa moitié.

Avant son histoire d'amour avec Maximum Nucci, Isabelle Ithurburu a été en couple et mariée au rugbyman argentin, Gonzalo Quesada et ce, pendant cinq ans (de 2010 à 2015). Très discrète sur sa relation avec Maxim Nucci, elle n'a jamais évoqué leur rencontre dans les médias mais poste de temps à autre des photos à ses côtés. Pour les 43 ans de l'artiste, elle avait notamment posté une photo de lui et ajouté plein de coeurs. "Joyeux anniversaire mon M (...) Continuons à vieillir ensemble", avait-elle simplement écrit en légende.

Maxim Nucci de son côté, est lui aussi bien connu des Français. En 2001, il se révèle au grand public en participant à l'émission Popstars. L'année suivante, il collabore avec Jenifer qui vient tout juste de remporter la première saison de la Star Academy et les deux artistes tombent amoureux. Le 5 décembre 2003, ils deviennent parents d'un petit Aaron. Malheureusement, ils se séparent en février 2008.