Diaporama : Marion Cotillard "sublissime et talentueuse" avec Maxim Nucci : apparitions surprises sur scène, elle impressionne !

Leur amitié dure depuis plus de dix ans. Maxim Nucci, Camille Rowe-Pourcheresse, Marion Cotillard enceinte, Guillaume Canet, Philippe Lefebvre, Rodolphe Lauga et Alain Attal - Avant-première du film "Rock'n Roll" au Pathé © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 18