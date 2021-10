Laeticia Hallyday, une belle-mère débordant d'amour pour le fils de Jalil Lespert

L'heure des retrouvailles va-t-elle bientôt sonner ? En attendant de recroiser son compagnon Jalil Lespert, Laeticia Hallyday profite d'un autre membre de la famille, plus que de raison. Celui qu'elle couve amoureusement depuis que le réalisateur s'est envolé pour Budapest, en Hongrie, pour des raisons professionnelles ? Aliocha, son beau-fils. Sur son compte Instagram, le 24 octobre 2021, la jeune veuve de 46 ans a publié des photographies sur lesquelles on l'aperçoit en train de câliner le jeune adolescent. Une scène qui devrait se répéter encore et encore puisqu'il est scolarisé dans le même établissement que Jade et Joy, le lycée américain de Los Angeles, depuis la rentrée 2021.

"Ce sera une année importante pour lui, sans sa maman et, au début, sans son papa, qui part en tournage pour deux mois, expliquait Laeticia Hallyday dans les colonnes du magazine Paris Match. Ça crée un peu d'angoisse, mais on va y arriver parce que l'amour sauve de tout et peut déplacer des montagnes." Quant à Jalil Lespert, il est peut-être privé de sa compagne, et d'une grande partie de la famille dont son fils Aliocha... mais il semblerait qu'il ne soit pas tout à fait isolé, en Hongrie. Sur les réseaux sociaux, toujours, le cinéaste a partagé sa joie en retrouvant Gena, sa fille aînée, née en 2004 de ses amours avec l'actrice Bérangère Allaux.