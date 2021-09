Laeticia Hallyday, une belle-mère câline pour le fils de Jalil Lespert !

Elle est une mère aimante pour la totalité de la famille. Si Laeticia Hallyday prend souvent la pose avec ses deux filles chéries, Jade et Joy sur les réseaux sociaux, elle a quelque peu changé ses habitudes, le 8 septembre 2021, en tenant dans ses bras Aliocha, le fils cadet de son compagnon Jalil Lespert - qu'il a eu en 2008 avec l'actrice Bérangère Allaux. Sur la fameuse photographie, Laeticia prouve qu'elle est une belle-mère très attentive. Elle câline le jeune garçon de 14 ans, écrivant en guise de précisions les phrases "Feel my hugs" - "Ressens mes câlins" - et "Spread the love" - "Répand l'amour".

Il faut dire que le jeune homme a besoin de surveillance. Son père, réalisateur, est actuellement en plein tournage à Budapest, en Hongrie, comme il le documente régulièrement sur Instagram. S'il avait pris Aliosha sous son aile, l'étudiant aurait raté les premières semaines de sa rentrée scolaire. Cet évènement, d'ailleurs, est particulièrement important cette année : alors qu'il étudiait jusqu'à présent en France à Paris, l'adolescent a intégré le lycée français de Los Angeles, le même établissement, donc, que Jade et Joy. Pour preuve, le trio est apparu, sur une image postée en ligne, portant le même pull estampillé de la même couronne de lauriers.