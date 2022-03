"La maman la plus formidable" : Laeticia Hallyday comblée d'amour par Jade et Joy pour un jour spécial

"Encore une bougie de soufflée, encore une année de passée" comme le chantait Patrick Sébastien. Si Laeticia Hallyday préfère sans doute écouter les morceaux de son défunt mari Johnny, en ce vendredi 18 mars, le tube de l'animateur fait pourtant sens. Et pour cause : c'est l'anniversaire de la jolie blonde. Pour ses 47 ans, elle a eu droit aux beaux mots d'amour de ses filles.

Elles ont été parmi les premières à réagir ! Dans la story de son compte Instagram, Jade Hallyday a posté une photo tirée de ses archives, sur laquelle on peut la voir petite entourée de sa célèbre maman. En légende, elle écrit : "Merci d'être la maman la plus formidable. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Merci de me comprendre et d'être toujours là pour moi. Je te remercie de me soutenir à chaque fois. Je t'aime si fort." Pour rappel, Jade a été adoptée en 2004 par Laeticia et Johnny au Vietnam. La demoiselle, qui a récemment sauté le pas d'un tatouage dans le cou, a comme parrain Jean Reno et comme marraine Luana Belmondo. Dans la foulée de son message, l'adolescente a aussi partagé quelques belles photos de famille dont une, récente, avec sa soeur Joy et sa mère, une de ses parents et une autre d'elle, bébé, dans les bras de Laeticia.

L'ex-mannequin et co-créatrice de l'association La Bonne Etoile a aussi pu découvrir un message de sa fille Joy pour son anniversaire. La demoiselle, adoptée au Vietnam en 2008 et qui a pour parrain Jean-Claude Darmon ainsi que la cheffe Hélène Darroze comme marraine, a elle aussi opté pour Instagram. "Joyeux anniversaire à la maman la plus belle et la plus généreuse au monde. La femme la plus douce sur Terre", a-t-elle écrit, partageant à son tour quelques photos personnelles.

Touchée, Laeticia Hallyday - qui a récemment eu le coeur lourd en vidant La Savannah - a repartagé dans la story de son compte plusieurs publications de ses proches lui souhaitant un bel anniversaire. Nul doute que son amoureux Jalil Lespert a prévu un beau cadeau à lui faire pour l'occasion.