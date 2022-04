Laeticia Hallyday malade : le diagnostic tombe, un traitement lourd à vie...

La vie sera désormais un peu différente, pour Laeticia Hallyday. Hospitalisée en urgence le lundi 21 mars 2022, alors qu'elle était de passage à Paris, la maman de Jade et Joy a découvert que son taux de potassium était anormalement bas et a dû passer 24h en soins intensifs afin d'être remise sur pieds - comme le révélait le magazine Closer. Et c'est dans les colonnes de cette même publication qu'on apprend, ce vendredi 1er avril 2022, le diagnostic révélé par les experts. La prise de sang a parlé.

De violentes douleurs, voire, à terme, des déformations handicapantes

Laeticia Hallyday a été prise en charge tôt, certes, mais elle va devoir prendre de nouvelles habitudes. Alors qu'elle vient de célébrer ses 47 ans, la veuve de Johnny Hallyday a effectivement découvert qu'elle était atteinte d'arthrite goutteuse chronique, "une forme d'inflammation polyarticulaire qui peut causer de violentes douleurs, voire, à terme, des déformations handicapantes", rappelle Closer. Depuis quelque temps, Laeticia était aperçue, de temps à autre, marchant à l'aide de béquilles. Il va falloir qu'elle subisse un lourd traitement médical et qu'elle respecte un nouveau régime alimentaire pour supporter ses symptômes.

Les nouvelles ne sont pas très réjouissantes et c'est le coeur lourd qu'elle a quitté la France pour retrouver Los Angeles. Laeticia Hallyday, qui met enfin un nom sur son mal, va heureusement pouvoir compter sur son compagnon Jalil Lespert pour traverser au mieux cette épreuve. Elle a également eu l'occasion de se resourcer avant de rejoindre l'Amérique. Bien qu'elle ait vendu sa maison de Marne-la-Coquette, elle s'y est reposée quelques jours. Elle a ensuite puisé de la force dans ses racines en se rendant dans le Sud de la France, elle qui est originaire de Béziers, dans l'Hérault (34), et a pu profiter de ses amis et de sa famille, dont sa maman Françoise Thibaut.

Retrouvez toutes les informations sur Laeticia Hallyday dans le magazine Closer, n°877 du 1er avril 2022.