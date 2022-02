Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : petits bisous... et gros cadeaux pour la Saint-Valentin !

Chaque année, le 14 février sent bon la rose et le chocolat. L'amour est maître un jour sur 365 sur notre Terre, pour la Saint-Valentin, et les tourtereaux du monde entier en profite pour se gâter, se chouchouter et se déclarer leur flamme. Evidemment, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se sont prêtés au jeu. Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé de nombreuses photographies sur lesquelles ils s'embrassent et se cajolent pour se rendre hommage, l'un à l'autre, et faire briller leurs sentiments aux yeux de tous.

"J'aime mon Valentin, déclare Laeticia Hallyday en toute simplicité. Je suis si heureuse de t'avoir". Jalil Lespert, de son côté, a sélectionné une image en noir et blanc sur laquelle il semble vouloir dévorer sa délicieuse compagne, qu'il aime infiniment depuis le mois de décembre 2020. "Croquer l'amour à pleines dents, écrit le cinéaste. Joyeuse Saint-Valentin, mon amour."