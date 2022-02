Louane prête à tout pour revoir son chéri, elle cède au chantage (hilarant) d'un internaute !

Tout est bien qui finit bien pour les amoureux : Louane a convaincu Simon Lesaint de faire preuve de clémence et Florian Rossi va pouvoir retrouver ses pénates dès le mardi 8 février 2022. Enfin ! "Ok, on vous le renvoie", a simplement promis le musicien face à la performance bluffante de la jeune femme. C'est une chance que Monsieur retourne à la maison d'ici quelques heures. Il va pouvoir célébrer la Saint-Valentin avec sa chère et tendre dès que sonnera l'heure du 14 février... et va profiter au maximum de sa petite Esmée, bientôt 2 ans, en attendant. Voilà qui valait bien tous les sacrifices...