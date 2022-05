Filip Nikolic : Sa fille Sasha, 17 ans, sublime et déjà l'âme d'une business woman

De son vivant, Filip Nikolic a connu la gloire très rapidement avec ses amis Frank Delay et Adel Kachermi et les tubes se sont enchaînés. Mais au bout d'un an seulement, le phénomène boys band passait déjà de mode. Alors, en 2000, après la sortie de leur troisième album, les 2be3 se sont inévitablement séparés. Une retombée dont Filip Nikolic ne se remettra jamais. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de se reconvertir.

Le chanteur a en effet tenté de retrouver sa place de superstar en devenant acteur et en rejoignant le casting de la série Navarro. Pendant sept ans, il a tenu un second rôle et était présent quotidiennement à la télé, devant plus de dix millions de téléspectateurs. Mais Filip n'était toujours pas heureux et a commencé à sombrer dans la dépression et dans les excès. Il a espéré donner un nouvel élan à sa carrière avec l'adaptation au cinéma de la BD Largo Winch mais c'est finalement Tomer Sisley qui a décroché le rôle. L'échec de trop pour Filip qui a trouvé refuge dans les anxiolytiques notamment. Et puis, le 16 septembre 2009, à seulement 35 ans, il a été retrouvé sans vie dans son appartement. Il a succombé à une crise cardiaque causée par une overdose.