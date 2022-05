Cathy Guetta : Son fils Elvis en couple, elle valide sa nouvelle chérie !

C'est un homme amoureux ! Elvis Guetta a fêté ses 18 ans le 4 février dernier. Et ces derniers mois, il les a consacré à une jeune femme mystérieuse avec qui il partage - déjà ! - sa vie. Le 21 mai 2022, le fils de David et Cathy Guetta a effectivement révélé l'identité de sa chère et tendre... puisque c'était son tour, à elle, de souffler ses bougies. Bien sûr, peu de détails ont été dévoilés à son propos, son visage apparaissant à peine sur les photographies partagées en ligne et son compte Instagram étant privé.

Tu es sublime et tellement spéciale

On sait néanmoins deux choses sur la jeune fille. Elle s'appelle Faye Henderson et elle a déjà été validée par sa belle-maman, Cathy Guetta. En voyant passer les images des amoureux sur les réseaux sociaux, la reine d'Ibiza n'a pas pu s'empêcher de laisser un tendre commentaire pour souhaiter, à Faye, un très heureux anniversaire. "Tu es sublime et tellement spéciale, a-t-elle écrit. Je te souhaite le meilleur." Le meilleur, il semble qu'elle l'ait déniché dans les bras d'Elvis.