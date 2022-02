Cathy et David Guetta : Déclarations d'amour à leur fils Elvis pour ses 18 ans

Tim Elvis est le fils aîné de David et Cathy Guetta. Le jeune homme admis à l'université de Miami a une petite soeur, Angie, âgée de 14 ans. Leurs parents s'étaient mariés en 1992 et se sont séparés 22 ans plus tard, en 2014.

"Notre divorce m'a anéantie, j'ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j'ai eu l'impression que ma vie s'était arrêtée net. Et pas seulement ma vie amoureuse, professionnellement aussi, je me suis retrouvée à l'arrêt, notre couple et nos activités si liées", expliquait Cathy au magazine Paris Match en 2018.

Désormais, elle est prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie amoureuse, comme David Guetta, en couple avec la charmante Jessica Ledon. "J'aimerais tomber amoureuse. Il me faudrait un homme qui assume que je sois indépendante, qu'il soit fou d'amour pour moi et bien sûr qu'il aime mes enfants et que mes enfants l'aiment (...). J'ai la notoriété, le succès, je gère ma carrière et je participe toujours à celle de David. Je suis forte et indépendante. Difficile pour un homme, mais croyez-moi le moment venu je saurai le reconnaître", confiait-elle à Gala, en août dernier.