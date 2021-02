Cathy Guetta : Mini-robe en cuir pour retrouver David avec leurs enfants à Dubaï

"Superbe famille @davidguetta", a commenté un Nusr-et charmé par ses clients VIP du soir dans sa story. La petite famille s'est reformée après plusieurs mois séparée. Le DJ et producteur français avait quand même célébré Noël avec son ex-épouse et leurs deux enfants aux Caraïbes. L'été dernier, ils avaient manifesté ensemble contre les violences policières et le racisme à Londres, dans un élan d'indignation mondiale déclenchée par les morts de George Floyd et Breonna Taylor aux États-Unis.

En novembre dernier, David Guetta avait évoqué sa nouvelle situation familiale sur le plateau de l'émission C à vous. "Maintenant on part en vacances ensemble. Ce sont les familles modernes. On s'entend très très bien", avait expliqué l'artiste désormais en couple avec le mannequin Jessica Ledon. De son côté, Cathy a eu beaucoup de mal à se remettre de leur divorce. Elle avait confié au magazine Paris Match : "Notre divorce m'a anéantie, j'ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j'ai eu l'impression que ma vie s'était arrêtée net. Pas seulement ma vie amoureuse, professionnellement aussi, je me suis retrouvée à l'arrêt, notre couple et nos activités si liées."