David Guetta très musclé, Cathy sirène décolletée : les ex en vacances ensemble ?

C'est dans des petits coins de paradis, faits d'eaux turquoises, de ciels bleus et de plages de sable fin que David Guetta et son ex-femme Cathy ont choisi de passer la fin de l'année 2020. Et si c'était au même endroit ?

On le sait, Cathy Guetta a mis le cap sur les Maldives avant Noël et avant que Londres - où elle habite avec ses deux enfants Elvis (16 ans) et Angie (13 ans) - ne se retrouve paralysée en raison du nouveau confinement décrété après l'envolée de cas de contaminations à la Covid-19 dans le Sud de l'Angleterre. Depuis qu'elle est arrivée dans cette magnifique archipel située dans l'océan Indien, l'organisatrice de soirées de 53 ans donne quotidiennement de ses nouvelles. Entre massages et soins beauté sur des îlots, promenades sur les sublimes plages et baignades, Cathy Guetta profite pleinement de ses vacances de rêve.

C'est dans un maillot de bain noir à fermeture éclair, et très décolletée, que la belle Cathy avait choisi de souhaiter un joyeux anniversaire aux 671 000 abonnés qui la suivent sur Instagram.