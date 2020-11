David Guetta toujours très attaché à son ex-femme Cathy : "On s'entend très très bien..."

Divorcés oui, mais toujours inséparables. Le couple mythique des nuits parisiennes formé par David et Cathy Guetta est resté très complice malgré un divorce prononcé en 2014. Interviewé sur le plateau de l'émission C à vous le 11 novembre 2020, sur France 5, le DJ français a dévoilé les dessous de sa relation avec son ex-femme.

Revenant sur la polémique dont il avait été victime en juin dernier, suite à son soutien au mouvement Black Lives Matter, l'artiste a pu revoir une photographie de famille où il apparaissait avec Cathy et leurs deux enfants Tim Elvis et Angie durant une manifestation contre le meurtre de George Floyd (assassiné lors d'une arrestation de police le 25 mai 2020 à Minneapolis).

On part en vacances ensemble

"Là je suis avec mes enfants, c'est sympa comme photo, ... et mon ex-femme. Parce que maintenant on part en vacances ensemble. Ce sont les familles modernes. On s'entend très très bien", a expliqué David Guetta. Très heureux d'avoir gardé des liens forts avec Cathy, l'homme est néanmoins désormais en couple avec Jessica Ledon (un mannequin cubain, de 26 ans sa cadette).

Mariée pendant vingt-deux ans à David, Cathy avait eu beaucoup de mal à se remettre de leur divorce. Bouleversée à l'époque, la jeune femme avait confié sa tristesse au magazine Paris Match. "Notre divorce m'a anéantie, j'ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j'ai eu l'impression que ma vie s'était arrêtée net. Pas seulement ma vie amoureuse, professionnellement aussi, je me suis retrouvée à l'arrêt, notre couple et nos activités si liées". De l'histoire ancienne pour les ex-époux qui s'entendent désormais à merveille.