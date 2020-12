Cathy Guetta a quitté Londres juste à temps, direction les Maldives avec son fils Elvis

Cette décision de déserter la capitale britannique intervient alors que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le durcissement du confinement. Londres et tout le Sud-Est de l'Angleterre sont passés au niveau 4, le stade d'alerte maximal de propagation de la Covid-19. Les habitants ont désormais pour consigne de rester chez eux. Les commerces non essentiels n'ont pas rouvert après le samedi 19 décembre.

Toujours sur Instagram, Cathy Guetta et son fils Elvis partagent photos et vidéos de leur lieu de résidence aux Caraïbes. L'adolescent, suivi par près de 42 000 abonnés, a posté dans sa story du dimanche 20 décembre 2020 une vidéo d'une superbe piscine... et de son premier cadeau de Noël. Le fils de Cathy et David Guetta a reçu la Playstation 5 tant convoitée par des centaines de millions de gamers.

Trois mois plus tôt, c'est avec leur fille Angie que Cathy et David ont été généreux. La jeune fille a célébré ses 13 ans le 23 septembre dernier. À cette occasion, la maman lui avait adressé une superbe déclaration d'amour : "Depuis le 23 septembre 2007, à 18h20, tu es mon amour, mon soleil, ma fille extraordinaire, une amie fantastique, une super soeur et une enfant vraiment unique. Tu souris tout le temps, tu es gentille, courageuse, intelligente à propos de tant de choses et toujours de bonne volonté. Nous t'aimons, mon trésor, à l'infini et au-delà."