David Guetta au bras de sa compagne Jessica Ledon, sensationnelle avec son décolleté

À Londres, David Guetta et Jessica Ledon ont retrouvé l'atmosphère électrique des soirées mondaines... et le froid ! En décembre dernier, le couple s'était accordé une pause chaleur à Dubaï. Les deux amoureux avaient publié de superbes photos souvenirs de leur voyage, marquée par une balade dans le désert et une visite de la Grande Mosquée Sheikh Zayed.

David Guetta et Jessica Ledon sont en couple depuis plus de cinq ans et continuent de filer le parfait amour. Cathy, l'ex-épouse du DJ et maman de leurs deux enfants (Tim Elvis et Angie, 17 et 14 ans) souhaite également refaire sa vie. "J'aimerais tomber amoureuse. Il me faudrait un homme qui assume que je sois indépendante, qu'il soit fou d'amour pour moi et bien sûr qu'il aime mes enfants et que mes enfants l'aiment (...). J'ai la notoriété, le succès, je gère ma carrière et je participe toujours à celle de David. Je suis forte et indépendante. Difficile pour un homme, mais croyez-moi le moment venu je saurai le reconnaître", confiait-elle au magazine Gala en août dernier.