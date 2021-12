David Guetta et Jessica toujours aussi amoureux : baisers et câlins au beau milieu du désert

En couple depuis maintenant cinq ans, David Guetta et Jessica Ledon continuent de filer le parfait amour. Ce week-end, le DJ et sa compagne ont quitté les Etats-Unis, où ils vivent, pour se rendre aux Emirats arabes unis. Avant d'assister au Grand prix d'Abou Dhabi et au sacre de Max Verstappen, le duo a profité d'une virée dans le désert de Dubaï.

Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Jessica Ledon s'est saisie de son compte Instagram pour partager plusieurs photos et vidéos de cette sortie dans le désert, dimanche 12 décembre 2021. En jeans et chemise nouée à la taille, la jeune actrice cubaine de 28 ans affiche pleinement sa complicité avec son célèbre petit ami : câlins dans le vent, baiser devant un soleil orange, fous rires les pieds ensablés... Dimanche toujours, le couple était à Abou Dhabi, sur le circuit Yas Marina sur l'île de Yas, pour assister au tout dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Accompagnés d'amis, David Guetta et sa jeune compagne étaient au premier rang pour voir la victoire du Néerlandais Max Verstappen devant Lewis Hamilton.

En couple depuis 2016, David Guetta et Jessica Ledon partagent leur temps entre Los Angeles et Miami, quand ils ne voyagent pas aux quatre coins du monde. Le DJ français de 54 ans est également resté en bons termes avec son ex-femme Cathy Guetta, la mère de ses deux enfants Tim-Elvis et Angie (17 et 14 ans), dont il est divorcé depuis 2014. Après 22 ans de mariage, les ex sont même très proches : en octobre dernier pour Halloween, David Guetta avait relayé sur Instagram une photo de lui et sa "nouvelle meilleure amie" en costumes assortis.