David et Cathy Guetta : Leur fille Angie, 14 ans, a sacrément grandi !

Elle est déjà une jeune adolescente ! Angie, la fille de Cathy et David Guetta, a fêté son anniversaire le 23 septembre 2021 et, en soufflant ses bougies, elle a surtout soufflé un vent de nostalgie. Sur son compte Instagram, sa maman a partagé de nombreux souvenirs d'enfance... ainsi qu'une photographie très récent, sur laquelle on voit comme elle a grandi !

"Happy birthday ma chérie Angie, ma princesse. Depuis 14 ans tu me combles de bonheur, tu es une jeune fille si gentille, bienveillante, aimante, drôle, intelligente et trop jolie, écrit la reine des nuits ibizéennes. J'aime ta persévérance, ta volonté de bien faire, ton soucis de rendre les gens heureux autour de toi. Tu es mon bonheur, mon soleil au quotidien, tu m'apportes tant de moments uniques. Je t'aime tellement... merci d'être toi ma beauté."

Elle chante, elle prend des cours, elle voudrait être chanteuse

Il y a fort à parier qu'Angie fera grand bruit, d'ici quelques mois. Et pour cause, elle s'apprête à prendre la relève de son père, puisqu'elle étudie la musique avec beaucoup de sérieux, tout en poursuivant ses études de manière très rigoureuse. "Aujourd'hui elle est en grade 5 ou 6 de piano, elle en joue très bien, expliquait Cathy Guetta à Purepeople, en pleine promotion de sa gamme SeeMy Cosmetics. Elle chante, elle prend des cours, elle voudrait être chanteuse. Mais en même temps elle travaille très bien à l'école, elle ne veut pas se dire qu'elle sera chanteuse et ne pas avoir fait d'études à côté. Donc elle essaye de mener le tout, mais la pauvre, elle ne s'en sort pas parce qu'elle travaille tout le temps !"

Angie est la fille de David et Cathy Guetta, et la petite soeur d'Elvis. Elle a quitté la France avec ses parents, a vécu à Londres avec sa mère et s'apprête à déménager aux Etats-Unis. Parfaitement bilingue, l'adolescente pourrait bien faire carrière dans la musique, comme son père, et pourquoi pas partager un duo avec lui prochainement...