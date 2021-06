Cathy Guetta a quitté la France avec David : "C'était plus facile pour nous..." (EXCLU)

Pour la voir déambuler dans les rues, à la recherche d'inspiration, en pleine séance de shopping, à la terrasse d'un café... il faudra prendre l'Eurostar ! Depuis près de dix ans, Cathy Guetta vit en Angleterre, à Londres, loin des nuits parisiennes qui l'ont tant aimée. Aujourd'hui, ses activités festives sont mises entre parenthèses à cause de la pandémie de Covid-19. Mais loin de se laisser abattre, la femme d'affaires s'est associée à Elodie Raheria pour créer une gamme SeeMy Cosmetics qui sent bon la saison estivale, la fête, et qui brille de mille feux. En bref, des produits à son image !

Pour travailler sur le sérum liftant et le booster d'éclat qui composent cette collection Timeless Glow, Cathy Guetta a dû faire de nombreux allers-retours. Mais pourquoi avait-elle pris la décision de quitter la France ? "Tout simplement parce que, quand David a explosé, les enfants étaient vraiment petits, rappelle-t-elle pour Purepeople. David était toujours en Angleterre parce que toute son équipe était basée à Londres. C'était plus facile pour nous de déménager. On a installé les enfants dans une ville tout à fait normale pour eux, où personne ne les connaissait. Ils ont eu une vie normale, ils sont heureux d'être comme ça. Et puis j'avais envie de leur donner l'aspect bilingue. C'est vraiment une force dans la vie."