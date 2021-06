Cathy Guetta : Sa fille Angie, 13 ans, la relève de son papa David ? "Elle chante très bien !" (EXCLU)

Elle a formé pendant des années le duo le plus iconique des nuits parisiennes : avec David, Cathy Guetta a partagé plus que de l'amour. Elle a été, avec lui, à l'origine des soirées les plus folles, de cet âge d'or où les compilations F*ck me I'm famous résonnaient dans tous les clubs. Aujourd'hui, la femme d'affaires est privée de l'ivresse nocturne à cause de la pandémie de coronavirus. Avide de "nouveaux challenges", elle s'est tournée vers la création de produits de beauté en collaboration avec Elodie Raheria, la fondatrice de SeeMy Cosmetics. Elle mène chaque aspect de sa vie, professionnelle et familiale, avec l'habilité des plus grands.

Tant d'émulation devrait donner l'exemple, et le bon, à Elvis et Angie, les enfants de Cathy et David Guetta nés en 2004 puis 2007. Si l'aîné du clan se destine à une carrière dans le management sportif - quitte à s'envoler loin de maman à l'autre bout du monde -, la plus jeune, bientôt 14 ans, pourrait bien suivre les pas musicaux tracés par ses parents. "Aujourd'hui elle est en grade 5 ou 6 de piano, elle en joue très bien, explique fièrement sa mère à Purepeople. Elle chante, elle prend des cours, elle voudrait être chanteuse. Mais en même temps elle travaille très bien à l'école, elle ne veut pas se dire qu'elle sera chanteuse et ne pas avoir fait d'études à côté. Donc elle essaye de mener le tout, mais la pauvre, elle ne s'en sort pas parce qu'elle travaille tout le temps !"