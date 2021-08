Cathy Guetta fière de son fils Elvis : une grande étape franchie à Ibiza

Cathy Guetta poursuit ses vacances à Ibiza, après être passée par Saint-Tropez. Lamaman d'Elvis et d'Angie (17 et 14 ans) passe l'été en famille.

Arrivée à Ibiza à bord d'un jet privé, la reine de la nuit a partagé une très bonne nouvelle concernant son fils Elvis : il vient de passer son permis bateau. La maman de 54 ans a dit toute sa fierté sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 650 000 personnes.

C'est en story que Cathy Guetta a partagé des vidéos de son enfant, en plein examen. En direct de Formentera, à Ibiza, Cathy et Elvis Guetta sont à bord d'un engin motorisé qui se déplace sur les belles eaux espagnoles. Concentré, le jeune homme, qui porte un t-shirt blanc et un short rouge, mène la barque, sous les yeux de son moniteur et de sa mère. "Tellement fier de toi, capitaine", écrit la maman en légende. "Wow, retour à Ibiza avec Elvis comme pilote. Je t'aime, tu es incroyable", peut-on lire sur les vidéos où l'on peut voir la marina et les habitations alentours.