David et Cathy Guetta : Retrouvailles endiablées, leur fils filme tout !

C'est enfin l'heure des retrouvailles. Et quel meilleur contexte, pour Cathy et David Guetta, qu'une bonne grosse soirée festive ? Le jeudi 19 août 2021, les deux ex ont profité ensemble d'un évènement bien arrosé et bien rythmé puisque l'un était vissé aux platines des caves du Roy, à Saint-Tropez, pendant que l'autre se déhanchait au côté de leur fils de 17 ans, Elvis. Un instant de grâce qui rappelle de bons souvenirs à tout le monde, cette période de gloire et d'insouciance durant laquelle les deux ex régnaient en maître, main dans la main, sur le monde enivrant de la nuit.

Elvis Guetta a vendu la mèche. Sur son compte Instagram, le jeune étudiant a partagé plusieurs vidéos de la soirée qu'il a passé à danser avec ses parents. Pas étonnant qu'il soit heureux de retrouver son père. Le jeune homme vit à plein temps avec Cathy Guetta et sa soeur Angie à Londres. Mais la famille s'apprête à déménager aux Etats-Unis ! "Les enfants voient David quand il peut, parce qu'avec la vie qu'il a, les clubs, travailler, les studios, la promo... ce n'est pas évident, expliquait sa mère récemment à Purepeople. Mais il donne du temps. Dans la vie, on fait ce qu'on peut faire. Moi je suis là, j'élève les enfants. Quand David vient, c'est la fiesta, il est avec eux à 3000%. Tout comme il l'est en studio ou devant un public."

Je suis forte et indépendante. Difficile pour un homme...

La rupture a été compliquée à gérer pour Cathy Guetta. Si le DJ est en couple avec Jessica Ledon, de 26 ans sa cadette, son ex reste un coeur à prendre... un coeur difficile à conquérir ! Célibataire depuis 2014, or quelques courtes passades, la business woman se dit finalement prête à retrouver l'amour. Ses prétendants, en revanche, vont devoir s'accrocher. "Il me faudrait un homme qui assume que je sois indépendante, qu'il soit fou d'amour pour moi et bien sûr qu'il aime mes enfants et que mes enfants l'aiment. Sportif et avec un good looking... cela serait parfait, listait-elle dans le magazine Gala. Il faudra aussi que je puisse l'admirer, qu'il soit drôle, qu'il aime voyager, qu'il soit généreux et... plus grand que moi. J'ai la notoriété, le succès, je gère ma carrière et je participe toujours à celle de David. Je suis forte et indépendante. Difficile pour un homme, mais croyez-moi le moment venu je saurai le reconnaître." Messieurs : à vos marques, prêts ? Feu !