David Guetta dévoile ses abdos : moment complice avec sa chérie Jessica, canon en bikini à la plage

Alors que les Français savourent doucement la fin d'une partie des restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, de l'autre côté de l'Atlantique la vie a repris son cours normalement. David Guetta en profite ainsi pleinement. Il s'est rendu à la plage avec sa chérie Jessica, le mercredi 26 mai 2021.

C'est sous le soleil brûlant de Miami, en Floride, que David Guetta a donc été repéré. Le célèbre DJ aujourd'hui âgé de 53 ans est arrivé sur la plage main dans la main avec sa chérie Jessica Ledon, tous deux vêtus à la cool et sans aucun masque de protection contre la Covid-19 dans un pays où la campagne vaccinale est très avancée mais où l'on dénombre toutefois 33 millions de personnes touchées par le virus et presque 600 000 morts. Les amoureux se sont installés sur des transats pour se la couler douce puis ont été vus sur le sable chaud et entre les vagues échangeant baisers, câlins mouillés et éclats de rire.

David Guetta affiche une plastique irréprochable et notamment des abdominaux bien taillés. L'auteur des tubes Titanium, Love is Gone ou encore Without You a beau évoluer dans le monde de la nuit depuis les années 1980 il a toujours réussi à en éviter les excès. Sportif, attentif de son apparence et sans doute soucieux de rester en forme pour être un papa qui assure avec ses deux enfants - Tim né en 2004 et Angie née en 2007 -, l'artiste peut se féliciter d'être toujours au top. Sa compagne, la superbe Jessica Ledon âgée de 27 ans, est elle aussi très canon et a affiché ses courbes de rêve dans un bikini jaune qui sentait bon les vacances.

Nul doute que David Guetta doit toutefois avoir hâte de pouvoir retrouver les clubbers du monde entier, privés de boites de nuit ou de festivals à cause de la crise sanitaire depuis plus d'un an maintenant... Les vaccins devraient cependant permettre d'accélérer un retour à la normal et donc de reprendre la fête.