David Guetta confronté à la drogue et l'alcool : "Des mecs se déglinguent tous les week-ends..."

À 53 ans, David Guetta poste régulièrement des clichés de son corps (très athlétique) sur les réseaux sociaux, notamment de ses abdominaux parfaitement sculptés. Interviewé par Konbini, il a confié les secrets de sa forme qui tient en réalité à une "grosse hygiène de vie". Loin d'enchaîner les shots, les cocktails, les nuits blanches ou même de céder à la drogue souvent monnaie courante dans ce milieu, le DJ français veille de près à sa santé et a toujours conservé un mode de vie équilibré. Se comparant à d'autres personnalités de la nuit, il raconte : "Il y a des mecs qui se déglinguent tous les week-ends, et ils sortent pas de leur lit du lundi au vendredi parce qu'il faut qu'ils se remettent. Bon, moi, ça a jamais été mon délire".

Papa d'Elvis et Angie (16 et 13 ans), David ne boit d'ailleurs qu'à de rares occasions et est toujours prudent lorsqu'il s'agit d'alcool. "Je ne bois pas, je me drogue pas, je fume pas. (...) Une fois, de temps en temps, je prends un verre si j'ai envie de faire la fête. Et en plus, ça coûte pas cher !" confie le fiancé de Jessica Ledon. Se considérant comme un "cheap date" ("un rencard à moindre coût"), l'ex-mari de Cathy Guetta explique qu'il suffirait même d'une simple vodka-tonic pour le "fracasser".