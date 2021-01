David Guetta : Papa torse nu et musclé avec ses deux enfants

En 2020, David Guetta a pris un malin plaisir à exposer sa carrure sur Instagram. Le célèbre DJ et producteur poursuit son numéro de charme cette année. Épatée, sa fiancée Jessica lui fait une proposition coquine...

David Guetta compte plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram. Il y a publié une nouvelle photo ce dimanche 3 janvier 2020. En vacances à Dubaï avec ses deux enfants, Elvis et Angie (16 et 13 ans), l'artiste de 53 ans a pris et partagé un selfie de famille dans une salle de sport. David pose torse-nu à côté de son fils, vêtu d'un maillot du Paris Saint-Germain. Angie apparaît de dos, en pleine course sur un tapis.

"Entraînement avec mes deux bébés géants !!! @elvisguetta et Angie guetta. Je suis très fier de vous !!!", écrit @davidguetta en légende de sa publication. Sa fiancée Jessica Ledon l'a commentée et fait référence aux dernières photos de David : "Est-ce qu'on devrait t'ouvrir un OnlyFans ?"